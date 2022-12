Twitter vai aumentar limite de caracteres para 4.000, diz Elon Musk

O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, afirmou neste domingo, 11, que a rede social aumentará o limite de caracteres por tweet de 280 para 4.000. A alegação ocorreu depois de um internauta indagar se os rumores sobre as novas diretrizes eram verdadeiros e o bilionário respondeu que "sim", não dando mais informações sobre o assunto.

A velocidade sempre foi marca do Twitter. Esta, inclusive, foi a justificativa para que em 2017 a plataforma escolhesse liberar o aumento de 140 para 280 caracteres apenas para alguns usuários. Desta forma, eles poderiam fazer publicações rapidamente sem que houvesse a preocupação com o tamanho dos textos.

Elon Musk confirma boatos sobre aumento de caracteres no Twitter (Foto: Reprodução/Internet)



Procurado para mais detalhes, o Twitter Brasil afirmou que não há previsão de comunicado oficial sobre a novidade, mas não a negou. Atualmente, as informações estão saindo pelo site da companhia e pelo perfil do próprio Elon Musk.

Por conta das demissões em massa - onde 7.500 funcionários foram demitidos de seus cargos assim que Musk concluiu a compra do Twitter sob alegação de redução de custos -, a comunicação institucional do aplicativo foi afetada em todos os países onde estava presente. Apenas no Brasil, 150 pessoas foram desligadas. (Colaborou Ana Louise Gadelha)



