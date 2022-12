Elon Musk diz que Twitter pode ter favorecido esquerda nas eleições do Brasil

O empresário Elon Musk, o novo dono do Twitter, publicou mensagem neste sábado dizendo ser “possível” que o pessoal de sua empesa de mídia social tenha dado preferência a candidatos de esquerda durante as eleições. No entanto, ele não apresentou provas que comprovem sua afirmação.

O comentário do bilionário foi feito em resposta a um seguidor que o questionou sobre eleições “manipuladas” pela equipe que administrava o Twitter antes da venda da empresa.“Ei, Elon Musk, você pode descobrir quais outras eleições foram ‘manipuladas’ pelo antigo regime do Twitter. Obrigada”, escreveu o seguidor.

Em resposta, Musk publicou: "Tenho visto muitos tuítes preocupantes sobre as recentes eleições no Brasil. Se esses tuítes forem precisos, é possível que o pessoal do Twitter tenha dado preferência a candidatos de esquerda".

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República ao derrotar no segundo turno Jair Bolsonaro (PL), atual ocupante do Palácio do Planalto. A diferença entre eles, que foi de 6 milhões no primeiro turno, reduziu-se para 2,1 milhões de votos no segundo.

Elon Musk, que é também dono da montadora de carros elétricos Tesla, completou sua compra do Twitter em 27 de outubro, poucos dias antes do segundo turno da eleição presidencial no Brasil. Musk possui destaque pela direita brasileira por defender uma maior liberdade nas redes sociais, ambiente visto com grande preocupação pela Justiça Eleitoral por apresentar uma série de conteúdos de desinfomação.

