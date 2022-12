Zelensky critica Elon Musk por proposta para acabar com guerra na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, criticou nesta quarta-feira (30) a proposta de paz de Elon Musk para acabar com a guerra na Ucrânia e recomendou ao dono da Tesla e do Twitter que viajasse ao território ucraniano.

Musk provocou revolta em outubro quando formulou no Twitter uma proposta de acordo de paz entre Rússia e Ucrânia para acabar com os combates.

O bilionário sugeriu que a península da Crimeia continuasse sendo parte integrante da Rússia, que novos referendos nas regiões ucranianas "anexadas" pelos russos fossem organizados e que a Ucrânia recebesse status de país neutro.

Em um evento organizado pelo jornal The New York Times, Zelensky pareceu zombar da proposta de Musk dizendo que ele deveria visitar a Ucrânia.

"Acho que alguém tem influência sobre ele ou ele está tirando conclusões por conta própria", disse Zelensky ao comentar as sugestões de Musk.

"Se você quer entender o que a Rússia fez aqui, venha para a Ucrânia e veja por si mesmo", continuou Zelensky. "E depois me diga como acabar com esta guerra, quem a começou e quando pode terminar."

O fundador da Tesla e da SpaceX lançou em outubro uma enquete entre seus mais de 100 milhões de seguidores no Twitter sobre sua proposta de paz.

Zelensky respondeu com sua própria enquete na rede social ao perguntar: "Qual @elonmusk você gosta mais?", com as opções "o que apoia a Ucrânia" e "O que apoia a Rússia".

O presidente russo, Vladimir Putin, que enviou tropas à Ucrânia em 24 de fevereiro com o pretexto de "desnazificar" o país pró-Ocidente, pediu a Kiev que negocie o fim do conflito.

No entanto, Zelensky garantiu que nunca negociará com a Rússia enquanto Putin estiver no poder.

