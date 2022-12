Twitter suspende Kanye West por "incitação à violência", anuncia Elon Musk

O Twitter suspendeu nesta sexta-feira (2) a conta de Kanye West, depois que o rapper americano publicou uma imagem que parece mostrar uma suástica entrelaçada com uma estrela de David, anunciou o proprietário da rede social, Elon Musk.

"Apenas esclarecendo que a conta está sendo suspensa por incitação à violência", destacou Musk em resposta ao tuíte de West, cada vez mais isolado por suas declarações antissemitas e por expressar admiração a Adolf Hitler.

Kanye West também compartilhou uma foto de Elon Musk sem camisa e sendo borrifado com água, com a legenda: "Vamos sempre lembrar disso como meu tuíte final".

A medida foi adotada depois que o rapper divulgou uma conversa que teve com Elon Musk.

"Eu sinto muito, mas você foi longe demais, isto não é amor", escreveu o proprietário do Twitter em uma mensagem privada. West respondeu em tom de desafio: "Quem fez de você um juiz?"

A publicação da imagem que associa os símbolos do regime nazista e do judaísmo é a mais recente das provocações do artista, que perdeu vários contratos com grandes empresas.

O rapper de 45 anos, que afirma sofrer de transtorno bipolar e agora é conhecido como Ye, causou um grande alvoroço na quinta-feira ao expressar seu amor por Hitler e pelos nazistas durante uma entrevista.

Depois da declaração, a empresa que administra a rede social Parler anunciou o cancelamento das negociações de venda a West, mas indicou que a decisão já havia sido tomada em meados de novembro.

