Kanye West insinua nova candidatura presidencial

O rapper e estilista Kanye West sugeriu que concorreria à Presidência dos Estados Unidos em 2024 e quer que Donald Trump seja seu companheiro de chapa.

O artista de 45 anos, que atualmente atende pelo nome de Ye, postou uma série de vídeos em sua conta no Twitter nesta quinta-feira (25), junto com o logo "Ye 24". Depois, publicou um vídeo em que fala sobre uma recente reunião com o ex-presidente republicano na Flórida.

"Acho que o que mais chateou Trump (foi) eu pedir que ele fosse meu vice-presidente", disse West. "Trump basicamente começou a gritar comigo do outro lado da mesa, dizendo que eu ia perder", contou. "Eu estava tipo: espere Trump, você está falando com Ye."

Trump, que tentou anular os resultados da eleição presidencial de 2020 que perdeu para o democrata Joe Biden, anunciou em 15 de novembro que concorrerá novamente em 2024. A princípio, o escritório de Trump não respondeu a um pedido de comentários sobre as declarações.

Há dois dias, Ye publicou que havia visitado Trump em Mar-a-Lago, a luxuosa residência do bilionário na Flórida. "Não acredito que deixei o presidente Trump esperando", escreveu no Twitter. "Qual acham que foi a resposta dele quando o pedi para ser meu companheiro de chapa em 2024?"

Não ficou claro se o rapper falava sério sobre suas intenções, ou se estava buscando publicidade depois de ser duramente criticado por postar mensagens antissemitas no Instagram e no Twitter.

Marcas como Adidas, Balenciaga e Gap romperam recentemente suas relações comerciais com o artista. Não é a primeira vez que West se envolve com política. Ele concorreu à Casa Branca em 2020, mas obteve menos de 70 mil votos e ficou em sétimo lugar.

