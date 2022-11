Avião dos EUA faz trajeto em formato de pênis perto de base russa

Um avião militar dos Estados Unidos fez um trajeto em formato de pênis próximo a uma base russa entre a Europa e a África. O caso aconteceu na última quarta-feira, 2.

A aeronave da Força Aérea estadunidense, um Boeing KC-135 Stratotanker, decolou da Grécia em um trajeto de reconhecimento no Mar Mediterrâneo. Após voar próximo à instalação militar da Rússia, o avião retornou à base.

O trajeto foi flagrado por usuários do site Flight Radar, que acompanha aviões do mundo inteiro em tempo real. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e viralizaram.

Segundo o comando da Força Aérea, o desenho foi por acaso. Ao site Task and Purpose, que cobre temas militares, o órgão disse que o avião "alternou entre diferentes rotas de voo durante a missão".

O comunicado pontua que os pilotos "não tiveram intenção" em fazer o formato de genital, se tratando apenas de uma coincidência. "Continuaremos mantendo os mais altos padrões de profissionalismo", encerra a nota.

