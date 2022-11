EUA: em desafio, homem passa 40 dias comendo galetos inteiros

Um grande público se reuniu para assistir um evento em Filadélfia, capital da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Não se tratava de um show ou competição esportiva: a plateia assistia um homem comer um galeto.

Não era um acontecimento totalmente banal, no entanto. Alexander Tominsky, um garçom de 31 anos, almoçaria a ave inteira, concluindo uma "jornada" de 40 dias seguidos consumindo a mesma refeição.

Tominsky viralizou na internet ao compartilhar o desafio. Pelo Twitter, ele publicava fotos comendo cada um dos 39 frangos assados anteriores.

No domingo, porém, o almoço foi presencial. Uma imagem, divulgada por ele na véspera, convidava a população da cidade a assistir o "feito" do homem em um píer abandonado. Dezenas de pessoas acompanharam a refeição.

Sentado em uma mesa simples, coberta por uma toalha branca, Tominsky levou cerca de duas horas para concluir o galeto. O tempo foi consideravelmente superior aos 20 minutos que ele precisava para consumir a ave inteira nos primeiros dias do desafio.

Com apoio do público, que gritava frases de motivação e exibia cartazes incentivando, Tominsky conseguiu levar a tarefa a cabo. Ao fim do galeto - e do desafio - o público avançou sobre a barreira de proteção para dar os parabéns ao homem, que comemorou ao som de "Streets of Philadelphia", de Bruce Springsteen.

40 consecutive days eating an entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/a4AoNWDLTa — smooth recess (@AlexiconTom) November 6, 2022





Após terminar o prato, em entrevista à imprensa local, o homem disse que "nunca mais" pretende comer frango na vida. Ele também não tem intenção de fazer desafios similares com outros alimentos.

