Cinco oficiais morrem em queda de avião militar na Venezuela

Cinco oficiais morreram neste domingo (6) no sul da Venezuela quando um avião das Forças Armadas caiu durante um voo de treinamento, informaram autoridades.

A aeronave C-208B, da Aviação Militar, "aterrissou no solo" a 3 quilômetros da base aérea José Antonio Páez, no estado venezuelano do Amazonas, "enquanto realizava uma missão de treinamento de voo", segundo comunicado das Forças Armadas, assinado pelo ministro da Defesa, general Vladimir Padrino López.

O evento ocorreu às 6h56 locais (7h56 de Brasília), especifica o documento.

O avião, segundo o texto, era pilotado pelo capitão José Castillo Tovar, acompanhado pelo também capitão Jefferson Aular, o primeiro tenente Roberto Aponte e os tenentes Santiago Collado e José Rivas.

"Até agora, foram recuperados quatro corpos sem vida e a busca pelo quinto continua", acrescenta.

O presidente Nicolás Maduro "ordenou iniciar as investigações correspondentes para determinar as possíveis causas do incidente" e "fornecer todo o apoio necessário aos familiares do falecido", diz a nota.

"O Amazonas está de luto. A tristeza toma conta de nós. Hoje uma aeronave do Grupo 9 da Aviação Bolivariana caiu e infelizmente não houve sobreviventes", postou no Twitter o governador do estado, Miguel Rodríguez.

O Grupo 9 se dedica ao atendimento às comunidades indígenas da região.

