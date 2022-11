Escritório de candidata ao governo do Arizona, nos EUA, recebe pó suspeito

A polícia dos Estados Unidos está investigando um pó branco suspeito enviado por correio ao escritório de Kari Lake, candidata republicana ao governo do Arizona, informou a mídia americana neste domingo (6), dois dias antes das cruciais eleições de meio de mandato do país.

As autoridades apreenderam dois envelopes em Phoenix, que foram enviados para um laboratório do FBI para análise, de acordo com o Daily Beast, citando o porta-voz de Lake, Colton Duncan.

"Dois dias antes da eleição, nosso escritório principal de campanha está fechado", disse Duncan.

A potencial ameaça ocorre em meio a crescentes preocupações com a violência política nos Estados Unidos, após o recente ataque com um martelo em São Francisco, em que Paul Pelosi, marido da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, foi gravemente ferido.

Quando o pó suspeito foi descoberto no sábado à noite, a polícia, agentes do FBI, uma equipe de materiais perigosos e um esquadrão antibombas foram até o local, indicou o Daily Beast.

O colaborador que encontrou a substância foi colocado sob monitoramento médico, mas a polícia de Phoenix disse que não há feridos.

Lake, uma ex-apresentadora de televisão de 53 anos, fez uma campanha eleitoral agressiva, marcada por seu forte apoio ao ex-presidente Donald Trump, suas críticas ferozes às chamadas "fake news" e sua recusa em dizer se reconhecerá os resultados das eleições se perder na terça-feira.

Há menos de uma semana, a adversária de Lake, a democrata Katie Hobbs, relatou uma invasão a seus escritórios de campanha. Uma pessoa sem-teto foi presa pelo ocorrido e testemunhas afirmaram que ele também havia invadido outros escritórios.

