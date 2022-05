Criança enfrenta frio de 5ºC e pula em piscina para salvar seu cachorro

De acordo com o tempo da filmagem, estima-se que o animal tenha se afogado por cerca de 10 minutos antes de finalmente ser salvo

Um garoto de 5 anos foi um verdadeiro herói para um cãozinho na Argentina. Um vídeo compartilhado nas redes sociais de Paz Cingolani, em abril deste ano, mostra o momento em que o menino pula na piscina para salvar o animal de estimação da família que estava se afogando em sua casa. No momento do resgate, a temperatura local chegava a 5°C.

O cachorro da raça pastor alemão estava desaparecido há 15 minutos, gerando comoção entre família e vizinhos que foram em busca do animal. Porém, quem o encontrou o bichinho foi o primo de Paz, que é a criança que aparece nas imagens.

De acordo com o tempo da filmagem, estima-se que o animal tenha se afogado por cerca de 10 minutos antes de finalmente ser salvo. Após o resgate, a família do garotinho levou o cachorro ao veterinário que o diagnosticou com hipotermia, mas logo se recuperou e passa bem.

Paz Cingolani relata que o menino havia acabado de aprender a nadar, mas mesmo assim não hesitou em salvar a vida do seu bichinho de estimação. O vídeo compartilhado no TikTok já soma mais de 4 milhões de visualizações. Ele ainda publicou fotos mostrando que o primo e o cão não se desgrudam mais.