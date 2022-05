Conheça Algodão, o cão gari que sai para trabalhar todos os dias com sua dona no Espírito Santo

O cãozinho acompanha sua dona a gari Marileide da Silva Azevedo, 42 anos, todos os dias para limpar as ruas da cidade de Colatina, no Espírito Santo

Já imaginou ter um pet tão apegado a você a ponto de ele te acompanhar diariamente no trabalho? Essa é a história do cachorrinho Algodão de 3 anos, e sua dona, a gari Marileide da Silva Azevedo, 42 anos. A dupla reside no município de Colatina, Espírito Santo, e chama atenção por onde passa nas ruas da cidade.

De segunda a sexta-feira, Marileide acorda às 6 horas da manhã para trabalhar. Assim que a mulher se levanta, o poodle já fica a espera para sair junto de sua dona. Os dois vestem seus uniformes e seguem em direção até a empresa de saneamento ambiental da cidade, Sanear, onde a tutora de Algodão atua como gari.



Essa é a rotina dos dois desde 2019, quando o animal foi adotado por Marileide e seu esposo, Wilson de Azevedo. Desde o início, ele começou a apresentar queixas sobre ficar em casa sozinho, fazendo com que o casal decidisse que o cãozinho não poderia mais ficar só.

“Marileide trabalha na parte da manhã e eu o dia inteiro, por isso Algodão ficava em casa sozinho chorando e atrapalhava o descanso de nossa vizinha idosa. A única forma que encontramos foi do cão ir trabalhar junto com ela”, contou Wilson em entrevista ao O POVO.

Após a permissão do chefe da empresa, era então o momento de preparar uma farda para o cãozinho “trabalhar’. Com o auxílio da irmã de Marileide que é costureira, a roupa foi feita sob medida para o gari, que ganhou ainda mais a admiração dos moradores de Colatina.

“Os funcionários do órgão responsável pela limpeza da cidade até gostaram quando viram o Algodão com roupa de gari. Todos acharam bonitinho e foi dali que muitos tiraram fotos e surgiu a ideia de criar um Instagram pra ele”, disse o autônomo de 45 anos.



Em registros publicados nas redes sociais, é possível ver que enquanto Marileide faz o processo de limpeza dos locais, o cachorro fica dentro do carrinho de mão acompanhando todo o trabalho de sua dona. A dupla chama atenção por onde vai, e faz até com que alguns habitantes parem para tirar foto junto com os dois.