Pesquisador brasileiro registra momento em que botos "brincam" com anaconda na Bolívia

O pesquisador brasileiro Osmar Machado Entiauspe Neto registrou o momento em que dois botos seguram uma anaconda com a boca em um rio na Bolívia. As fotos feitas por Osmar e dois colegas, Steffen Reichle e Alejandro dos Rios, foram publicadas na revista científica norte-americana Ecology.

O trio de pesquisadores acredita que a dupla de mamíferos aquáticos poderia estar apenas "brincando" com a serpente - também conhecida como sucuri-da-bolívia -, e até cogita um sentido "pedagógico", como ensinar aos filhotes o que seria uma serpente.

Os três estavam no rio Tijamuchin em 2021, próximo ao estado de Rondônia, quando presenciaram a interação entre os animais. Osmar afirmou que é difícil perceber esse contato entre os dois bichos, e que só notaram o "entrosamento" ao observar as imagens capturadas.

O estudo ganhou repercussão internacional e foi destaque nesta semana no jornal americano The New York Times. De acordo com os cientistas, provavelmente a cobra já estava morta durante esse ponto e que também não pertence a dieta comum dos botos.

"A gente sabe que os botos se alimentam de peixes e crustáceos, que são animais bem pequenos. Apesar de eles serem animais grandes, de até dois metros, o diâmetro da boca deles não permite que comam animais muito grandes", explicou Osmar, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em entrevista ao portal G1.

