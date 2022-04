Tucano com dificuldade para comer recebe prótese no bico feita por impressora 3D

No Mato Grosso do Sul, um tucano macho que havia quebrado o bico ganhou uma prótese feita por impressora 3D. O caso aconteceu no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande, onde a ave segue se recuperando da operação. O animal, que quebrou o bico ainda jovem, tinha dificuldade para comer, tendo sido preciso esperar que atingisse a fase adulta para a realização da cirurgia.



O bicho foi presenteado com bico novo pelo naturólogo Richard Rasmussen, que patrocinou o procedimento de confecção da prótese, modelada com base em uma imagem de tomografia e reproduzida de forma compatível com o tamanho e peso do animal.

Segundo Lucas Cazati, médico veterinário que realizou o implante, o procedimento já vinha sendo estudado e, para que ocorrese de fato, o planejamento envolveu programação avançada em três para a confecção de um produto tridimensional que funcionasse como bico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No ano passado foi realizado um procedimento similar em outro tucano, no interior de São Paulo, mas a dimensão da prótese era menor. Esse implante de agora foi mais uma das ações realizadas pelo CRAS no suporte à vida selvagem em Mato Grosso do Sul", disse o veterinário.

Sobre o assunto Cachorro Yorkshire: características, temperamento, cuidados e mais da raça

Aos 21 anos, cão bate recorde e é eleito o mais velho do Mundo

Aranhas machos se catapultam após o sexo para evitar a morte

Tucano tem boa recuperação

A cirurgia foi bem-sucedida. De acordo com o CRAS, o tucano se recupera satisfatoriamente do procedimento e está se alimentando bem. O animal segue sob observação e cuidados do centro de reabilitação no Mato Grosso do Sul.

Tags