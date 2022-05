Holanda: garoto de quatro anos "rouba" carro da mãe e bate veículo

Um garoto de apenas quatro anos conseguiu "roubar" o carro da mãe. O caso aconteceu na cidade de Utrecht, na Holanda, no último sábado, 30 de abril.

Segundo informações da polícia local, a criança foi encontrada vagando sozinha, de pijamas e descalça, no bairro de Overvecht. Moradores da área chamaram os serviços de emergência, que fizeram uma verificação inicial de saúde no garoto.

Após ganhar um urso de pelúcia dos socorristas, o menino foi levado à delegacia local. A expectativa era identificar o garoto, encontrar os responsáveis e investigar o motivo de a criança estar andando sozinha pelas ruas da cidade.

No distrito policial, o relato de um sinistro de trânsito adicionou mais elementos ao caso. Uma patrulha identificou uma colisão de carro com outros dois, que estavam estacionados, próxima ao local onde o garoto foi encontrado.

O veículo responável pela batida estava abandonado, sem sinal do motorista nas proximidades. Ao checarem o registro da placa do carro, descobriram que a mãe do garoto encontrado era a dona do automóvel.

Ela foi contatada pelos policiais, e chegou a conversar com o filho, ainda na delegacia, por telefone. Ao perguntar o que havia acontecido, o garoto fez gestos similares aos de conduzir o volante de um carro, e, em seguida, de uma colisão. Com isso, os policiais passaram a suspeitar que o garoto estivesse dirigindo o veículo.

A mãe foi à delegacia e, junto a ela e à criança, os policiais foram ao local da colisão. No local esteve, também, o pai do garoto. Eles perguntaram ao garoto se ele sabia como o veículo funcionava. Prontamente, o menino abriu a porta do carro, colocou a chave na ignição, e ativou os pedais de embreagem e acelerador.

À polícia, a mãe pontuou que o garoto é "altamente explorador". A hipótese é que a criança tenha acordado no momento que o pai saía para trabalhar e, enquanto a mãe continuava dormindo, resolveu "dar um passeio".

Após a colisão, ele teria simplesmente saído do carro e começado a andar pela rua. Ele não sofreu ferimentos na batida. A polícia, que chamou o garoto de "novo Max Verstappen", em referência ao piloto holandês de Fórmula 1, não informou se alguma medida legal foi tomada contra os pais da criança.

