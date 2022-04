Idosa de 101 anos renova contrato de trabalho e vai permanecer no emprego até 2025

Na última semana, uma idosa de 101 anos, renovou seu contrato como diretora no conselho de administração de Autoridade dos Aeroportos de Toronto (GTAA, sigla em inglês), no Canadá. Em comunicado à imprensa canadense, o ministro dos Transportes, Omar Alghabra, anunciou a renovação e do contrato na última quarta-feira, 6, e adiantou que o cargo permanecerá da idosa por mais três anos, ou seja, até ela completar 104 anos.

Antes de trabalhar no aeroporto de Toronto, Hazel McCallion, de 101 anos, foi prefeita de Mississauga, em 1978, quando as mulheres ainda tinham pouco ou nenhum espaço na política. Ela ocupou a cadeira até 2014, após 36 anos na administração do município. Em 2017, aos 96 anos, Omar Alghabra assumiu seu cargo no aeroporto de Toronto.

No comunicado, o ministro dos Transportes disse estar satisfeito que a Sra. McCallion aceitou continuar a servir o Greater Toronto Airports Authority. “Ela dedicou mais de 40 anos de serviço à sua comunidade e continua a desempenhar um papel importante na supervisão e orientação do maior aeroporto do Canadá".

A centenária ainda acumula mais uma atividade profissional além do trabalho no campo de aviação. Desde o dia 17 de março, ela é conselheira especial da Universidade de Toronto Mississauga. Em homenagem ao seu 101º aniversário, a província de Ontário decidiu nomear sua nova linha de Linha Hazel McCallion.



