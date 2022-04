Avó borda desenhos de infância de neta em colcha de cama como presente de aniversário

Marina Monteiro, de 18 anos, postou o vídeo do momento no TikTok que já acumula mais de 1 milhão de visualizações

Celebrar o aniversário já é um momento especial, mas Maria Cristina Monteiro, de 72 anos, quis tornar a comemoração de 18 anos da sua neta, Marina Monteiro, inesquecível. A avó presenteou a jovem com uma colcha de cama bordada com desenhos de infância. O momento aconteceu em Minas Gerais, na última sexta-feira, 23, e foi publicado no TikTok de Marina.

Em entrevista ao O POVO, a jovem contou que já esperava receber uma colcha no aniversário de 18 anos, pois é uma tradição da avó. Ela comentou que desde os 6 anos Cristina recolhe seus desenhos para confeccionar seu presente. “Eu era muito empreendedora e vendia meus desenhos por 25 centavos, para criança isso é muita coisa”, brinca Marina.

Uma semana antes de receber a sua colcha bordada de aniversário, a neta confessa ter ficado decepcionada quando seus parentes avisaram que sua avó não poderia participar da comemoração do seu aniversário. Porém, a história foi apenas uma brincadeira para surpreender Marina. “Minha família toda colaborou com a pegadinha. Eles falaram que minha vó não tinha conseguido terminar a colcha e estava muito mal. Ela [avó] até chorou de mentirinha”.

No dia do aniversário, durante o almoço de celebração dos 18 anos de Marina, a avó Cristina chegou com a colcha pronta para presentear a neta. “Eles [parentes] decidiram gravar minha reação em vídeo, eu achei tão legal que decidi editar para postar no TikTok”.





Perguntada sobre a repercussão do vídeo nas redes sociais, Marina contou ter ficado feliz com o reconhecimento do trabalho de Cristina. Ela pontua que ver sua avó sendo elogiada por um trabalho que durou 12 anos para ficar pronto é recompensador. “Todo esse viral deixou o presente ainda mais especial para a minha vó e para mim também”.

O vídeo postado no TikTok já ultrapassa 1 milhão de visualizações e 200 mil curtidas no aplicativo.

