Cão-robô fiscaliza lockdown em ruas da China com megafone preso às costas

Um cão-robô foi a ferramenta utilizada por autoridades de Xangai, na China, para fiscalizar o isolamento social. Em vídeo divulgado no Twitter, é possível ver o animal eletrônico andando pelas ruas e enunciando cuidados contra a Covid-19.

O robô anda pelas ruas da maior cidade chinesa com um megafone preso às costas, apelando aos moradores que "usem máscara, lavem as mãos com frequência e chequem sua temperatura".

Full Lockdown in Shanghai, this is how they broadcast announcements.



Robot Dog + Speakers#Shanghai #COVID #Lockdown pic.twitter.com/5kJdLrnL8p — Jay in Shanghai (@JayinShanghai) March 29, 2022



Além dos robôs que imitam cachorros, as autoridades usam drones para monitorar a população quanto ao cumprimento das medidas sanitárias. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um deles sobrevoando um parque e ordenando que as pessoas que passeavam pelo local fossem para casa "imediatamente". Caso contrário, seriam "punidos de acordo com a lei".

Covid em Xangai

Xangai está em lockdown desde o fim de março, após aumento de casos de Covid-19 ocasionados pela variante Omicron BA.2. Segundo o jornal britânico The Times, algumas regras sanitárias adotadas pelo país tem causado polêmica, pois incluem, por exemplo, o sacrifício de animais de estimação das pessoas internadas com Covid-19. Moradores também foram orientados a não deixarem suas casas.

Um membro da comissão de saúde municipal, Wu Qianyu, disse à mídia local que a situação é "complexa e grave", afirmando ainda que a tarefa de prevenir e controlar o vírus é "extremamente árdua".

No último mês, Xangai teve 271 novos de Covid, com sete mortes confirmadas. No total, a cidade já registrou 288 mil casos e 4638 mortes, segundo dados da JHU CSSE Covid-19 Data.

