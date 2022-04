Mulher diz ter flagrado namorado na cama com outra e resolve dormir com eles: "estava cansada"

Em sua conta na rede social TikTok, ela relatou como flagrou o parceiro na sua própria cama com outra mulher.

O que você faria se encontrasse seu namorado na cama com outra? Provavelmente não teria a mesma reação que a norte-americana Taylor Dunham. A mulher revelou em vídeo que após um plantão de 16 horas, a única forma que ele teve que lidar com isso foi deitando ao lado dos dois e dormindo.

Em sua conta na rede social TikTok, ela relatou como flagrou o parceiro na sua própria cama com outra mulher. Na ocasião, Taylor decidiu tirar um cochilo junto com os dois, já que estava muito cansada e sem disposição para brigar.

"Eu pensando na vez que cheguei em casa de um turno de 16 horas e meu ex estava na minha cama com outra garota e eu pulei na cama com eles e pedi para eles terminarem em outro lugar porque eu estava muito cansada para brigar", explicou em vídeo.

Por fim, Dunham explicou que após o ocorrido ela pediu que os dois fossem embora de sua casa. Atualmente o casal de amantes têm um filho juntos. "Pedi para ele levar as malas. Eles foram embora. Agora eles têm um filho juntos. Eu superei. E dormi como um bebê aquela noite", finalizou.

