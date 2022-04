Meteoro cruza céu de Goiás e assusta moradores; veja vídeo

Com clarões e barulho, o meteoro cruzou o céu de Goiás de forma lenta. Moradores da região registraram e compartilharam as imagens nas redes sociais; veja vídeo

Um meteoro atravessou o céu de Goiás na noite desse sábado, 9 de abril (09/04). O fenômeno luminoso pôde ser visto e registrado por moradores de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, que relataram nas redes sociais terem visto clarões, ouvido barulho de explosão e sentido um leve tremor de terra. No entanto, apesar dos relatos, o Laboratório Sismológico da Universidade de São Paulo (USP) não registrou nenhum abalo sísmico na região. A entrada do corpo celeste na atmosfera não causou nenhum dano ou vítima. Veja vídeo:

Um belo registro de um meteoro com um lindo pôr do sol e lua sobre Goiânia, Goiás Daniel Basilef pic.twitter.com/6UodmidxtY — Astronomiaum (@Astronomiaum) April 10, 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O diretor do grupo de astronomia Plêiades do Sul, Ary Martins, disse que o objeto cruzou o céu de forma lenta e a cerca de 80 ou 90 km de altura. Ainda segundo ele, a passagem do meteoro pode ter gerado meteoritos - pedaços menores após a fragmentação pelo atrito com a atmosfera, que conseguem chegar ao solo e podem ser analisados para informar a composição e até a origem do corpo celeste. A entrevista do diretor foi concedida ao portal G1.

Sobre o assunto Telescópio Hubble detecta estrela mais longínqua já observada até agora

Nasa inicia teste final com seu megafoguete lunar

Fotógrafo registra tempestade de "raio invertidos" nos Estados Unidos

Meteoro em Goiás: moradores repercutiram fenômeno na web

Fascinados com o meteoro, os goianos utilizaram suas redes sociais para compartilhar gravações e descrições do momento. "Gente, vi o meteoro em Goiânia. Que coisa incrível. Muito rápido. Só deu tempo de admirar", disse uma internauta no Twitter. "E eu que vi o meteoro de ontem e achei que eram fogos de artifício", brincou uma outra.

Meteoro em Goiás: evento recorrente

Recentemente, outros meteoros já tinham passado por Goiás. Em janeiro deste ano, um foi avistado em cidades como Catalão e Goiandira. E em agosto do ano passado um outro foi flagrado por um internauta que filmava o pôr do sol em Goiânia.

Tags