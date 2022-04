Costa Rica: avião parte ao meio durante pouso de emergência; veja vídeo

Um avião partiu ao meio na Costa Rica nessa quinta-feira, 7. A aeronave, um modelo Boeing 757-200 de carga da empresa de logística DHL, realizava um pouso de emergência quando sofreu o sinistro.

O avião havia decolado do aeroporto Juan Santamaria, na capital San Jose, no período da manhã, com destino à Guatemala. Alguns minutos após levantar vôo, os pilotos detectaram uma falha no sistema hidráulico da aeronave, e decidiram retornar.

Durante a aterrissagem forçada, o avião chegou a derrapar na pista. Ele deslizou até um trecho de grama, próximo ao asfalto, e partiu ao meio. Em um vídeo gravado do aeroporto, é possível ver a traseira da aeronave caindo no chão.

Em seguida, uma das asas quebra e o avião parte ao meio. Equipes de bombeiros já estavam de prontidão, e chegaram à aeronave em poucos segundos, despejando espuma antichamas para evitar a possibilidade de incêndios e explosões.

Apesar do dano físico, não houve feridos. Segundo a DHL, haviam dois tripulantes a bordo. Um deles passou por uma avaliação médica por precaução. O aeroporto ficou fechado por aproximadamente cinco horas, atrasando 57 pousos e decolagens, e afetando cerca de 8.500 passageiros.

Avião parte ao meio na Costa Rica: veja vídeos

A much clearer version of the crash landing has emerged!



Source: Unknown#DHL #AvGeek pic.twitter.com/FCYbgFaW0H — AviationSource (@AvSourceNews) April 7, 2022





1999 built DHL Aero Expreso B757-27APCF aircraft did an emergency landing receiving substantial damages at Juan Santamaría International Airport (SJO),followed by takeoff and a 25 minutes holding pattern from the same airport on 7th April.

Edwin Rose #aircraft #safety #aviation pic.twitter.com/p6hkCXqOLY — FL360aero (@fl360aero) April 7, 2022





