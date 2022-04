Homem compra Ferrari e bate veículo após rodar apenas 3 km

Dirigir uma Ferrari, acelerar o carro e sair "voando" por aí pode ser o desejo de qualquer motorista apaixonado por carros. Mas tal prática exige conhecimentos mais apurados de direção, levando em consideração que o desempenho de veículos esportivos é muito superior aos carros de passeio. E foi justamente o oposto que aconteceu com um comprador no Reino Unido na sexta-feira, 1º.

O dono de uma Ferrari 488, avaliada em R$ 3,2 milhões, bateu o veículo logo depois de comprá-lo. Ele saiu de uma concessionária em Derbyshire, no Reino Unido, e cometeu aparentemente um erro de condução. A Ferrari novinha em folha só tinha circulado por 3,2 quilômetros antes da colisão

O condutor não foi identificado e nem sofreu ferimentos graves, mas o carro ficou amassado na parte dianteria, com os dois faróis e capô quebrados. O veículo foi retirado da estrada pelo próprio motorista, que providenciou seu reboque.

A Polícia Rodoviária de Derbyshire achou o caso tão inusitado que divulgou as fotos do acidente no Twitter dizendo: “ Motorista comprou uma Ferrari esta manhã e bateu depois de dirigir menos de 2 milhas. Nenhum ferimento”. O motorista não foi preso e nem acusado de qualquer crime cometido.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5