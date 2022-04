Homem grava momento que é atingido por tornado nos Estados Unidos

Um homem gravou o momento em que foi atingido por um tornado na Geórgia, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 5. Cliff Horton estava na varanda do imóvel quando registrou a tempestade se aproximando. Apesar do susto, o homem não se feriu.

As imagens publicadas nas redes sociais mostram o tornado chegando perto da varanda onde Horton estava. É possível ver algumas árvores sendo derrubadas com a ventania e a casa sendo atingida.

Sobre o assunto Vídeo: Nuvem gigante de poeira cobre o céu de cidade na Argentina

Fotógrafo registra tempestade de "raio invertidos" nos Estados Unidos

Forte chuva deixa ruas alagadas e carros submersos em Fortaleza

Porém, a atitude do estadunidense não é indicada por meteorologistas e serviços de emergência. Durante esse tipo de ocorrência, as autoridades recomendam ficar em um local seguro, como um cômodo interno para se abrigar, e manter distância de portas e janelas durante o tornado.

O vídeo foi publicado no Twitter pela enteada de Horton, identificada apenas como Myah. Ela disse que o padrasto estava na varanda porque ficou trancado do lado de fora da casa. Myah ainda assegurou que o homem está bem, mas seus vizinhos foram mais atingidos e precisam de ajuda.

while my stepdad and family are okay, there are others who lost their homes and some who lost their lives. we are from a very small town, and i know the cities of pembroke and ellabell could use any help they can get. please reach out and donate if you can