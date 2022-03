Vídeo: Nuvem gigante de poeira cobre o céu de cidade na Argentina

Uma nuvem gigante de poeira foi registrada na noite da quarta-feira, 23, por moradores da província de San Juan, na Argentina. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a nuvem cobre casas e prédios da capital da província, também chamada San Juan.

A tempestade, que começou no sul da província, afetou grande parte do país. De acordo com a Defesa Civil da província, as rajadas de vento ficaram entre 65 e 80 quilômetros por hora, o que causou danos estruturais nas casas, ocasionou a queda de várias árvores e a falta de energia elétrica na região.



Outras regiões do país também foram afetadas por causa da tempestade. Segundo o jornal argentino Clarín, um homem identificado como Andrés Estevan Weth, de 39 anos, morreu em Córdoba após um poste cair em cima do caminhão que ele dirigia.

Outras pessoas, com pequenas escoriações, precisaram de atendimento médio após a passagem da tempestade.

Os registros compartilhados nas redes sociais mostram o momento assustador em que a nuvem de poeira se aproxima da cidade de San Juan, "engolindo" os lugares por onde passa. Em um dos vídeos, é possível ver a rua escurecer por causa da poeira.

Mi querido San Juan pic.twitter.com/aRiy0P2l6Q — Mariano (@fgmariano) March 23, 2022

que lindo San Juan, el ventanal de cuyo pic.twitter.com/LEFhe0qvPg — Roberto (@ElNozica) March 23, 2022

