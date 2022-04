Idosas que se conhecem há quase 90 anos revelam segredo da amizade: "muita risada"

Já imaginou ter uma alma gêmea de amizade? Um(a) amigo(a) para conversar sobre qualquer coisa ou qualquer época da vida, e sempre lembrar que essa pessoa esteve presente em as suas todas as fases. É o caso das inglesas Pamela Wright, Mary Betteridge, Freda Jackson e Elsie Marsay, que têm 89 anos e vivem em Swanage, na Inglaterra. Elas se conheceram em 1935 e são inseparáveis há quase 90 anos.

“Nos conhecemos quando tínhamos três anos na escola e nos tornamos amigas imediatamente. Naquela época elas podiam jogar juntas na rua principal. Meus pais tinham um bicicletário no fundo do jardim e tínhamos metade dele com uma mesa, cadeiras e uma prateleira”, conta Pamela.

Elas lembram com carinho de suas aventuras de infância, como as visitas a cavernas marinhas locais, em que observaram burros na pedreira transportando pedras. Elsie, uma ex-funcionária de uma loja local, disse que as quatro mulheres podiam conversar umas com as outras sobre qualquer assunto. “Eu posso ir até elas e dizer coisas que você não poderia contar a mais ninguém”, destaca.

Para o portal Mirror, Freda, ex-assistente de vendas, revelou o motivo da relação tão duradoura entre as amigas. “Nunca podemos deixar de ser amigas, pois sabemos muitos segredos”, afirma Freda. Mary, que era alfaiate, é descrita como a “aventureira”, Elsie a “fashionista” e Freda “é séria, mas quando começa a rir não consegue parar”. Sobre Pam, Mary brincou: “Ela está no comando”. Todas compareceram aos casamentos uma das outras, passaram férias juntas e foram apresentados aos netos e bisnetos.

Embora tenham vivido alguns anos por caminhos diferentes, hoje, todas voltaram para a mesma cidade em que se conheceram. As quatro inglesas são viúvas e se encontram com frequência. As amigas fazem questão de almoçar juntas, conversar diariamente e até viajar. Para as elas, o segredo da longevidade da amizade é “muita risada”.



