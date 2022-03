Sorte no amor e no trabalho: casal de drags faz sucesso nas redes sociais

A parceria na amor e no trabalho tem funcionado bem para Eduardo Kunst, de 24 anos, e Thairone Moreira, de 28 anos. Namorados desde 2019, eles também são parceiros como criadores de conteúdo para seu canal no Youtube, o Dragbox. Lá, eles são as drags Olive Oil e Tatá M. Shady, respectivamente. Com irreverência e carisma, o canal delas já conquistou quase 100 mil seguidores.

A história de amor começou no final de 2018 após um match no aplicativo de relacionamentos Tinder. Mas, o namoro só veio a acontecer em abril de 2019. Na época, Thairone dava aulas de inglês e morava em Monte Horebe, uma cidade no interior paraibano.

Eduardo havia se mudado de Cuiabá, no Mato Grosso, para estudar gastronomia em João Pessoa, na Paraíba. “O Tinder deu match na gente durante uma viagem. Mas quando a gente entrou em contato, eu já tinha voltado, estava há 500 km de distância”, lembra Thairone.

Tatá e Olive

O início da trajetória do casal como drags aconteceu em momentos diferentes. Quando se conheceram, Thairone já se montava como Tatá. Ele afirma que foi um processo de evolução, iniciado testando algumas maquiagens artísticas e de beleza.

"Fui entrando no universo drag queen, descobrindo que o processo de fazer maquiagem me acalmava bastante. Se tivesse uma crise de ansiedade, eu me sentava para maquiar e passava na hora“, afirma Thairone.

A primeira vez que Tatá se montou completamente foi no carnaval de 2018, em um ambiente seguro e com pessoas de confiança. “Rodeado de amigos, em um ambiente confortável. Porque sempre tem uns olhares, aquele preconceito. Mas a gente tenta não se afetar tanto com isso”, pontuou.

Já Eduardo começou a se montar como Olive por influência do namorado. “Eu disse: você não quer fazer maquiagem e tudo mais? Ele foi pegando o gosto, foi criando a estética da sua drag, foi aprendendo tudo”, relembra Thairone.

Eduardo conta que usou um vestido e uma peruca simples a primeira vez que se montou. Quando Thairone terminou sua maquiagem, o estudante de gastronomia se surpreendeu com o resultado.

“Eu me olhei no espelho e me senti muito diferente, mas ao mesmo tempo eu me senti bonita. Dá aquela sensação de empoderamento”, relata Eduardo.

Dragbox

O Dragbox começou de forma despretensiosa em 2019. No início, Tatá e Olive publicavam um vídeo por semana, sendo a maioria dos conteúdos relacionados ao reality RuPaul's Drag Race. Thairone recorda que o canal conquistou cerca de 100 inscritos no primeiro ano.

Em 2020, Thairone e Eduardo decidiram dar um passo a mais na relação e morar juntos. Quando começou a pandemia, os dois passaram a produzir três vídeos por semanas.

“A gente começou a se dedicar mais para o canal, começou a se profissionalizar, pesquisar e entender sobre engajamento. Eram noites sem dormir para aprender a mexer nas ferramentas que a gente não sabia. Mas a gente tinha a certeza que queria continuar com o canal”, conta Thairone.

O salto veio com um vídeo viral em que as duas drags discutem quem vem primeiro no processo de transformação da borboleta: a lagarta ou o casulo. Após o trecho viraliza rnas redes sociais, os conteúdos do Dragbox mudaram no último ano. Agora, Tatá e Olive produzem vídeos mais autorais, com temas além de RuPaul's Drag Race.

“A gente começou a mudar o conteúdo porque a gente viu a necessidade e também uma oportunidade de fazer um conteúdo mais autoral, que as pessoas fossem assistir por nós e não apenas pela nossa opinião de um reality show”, explica Eduardo.

Apesar do sucesso com o crescimento da audiência, Tatá e Olive também lidam com o ódio gratuito da internet. Antes, a dupla respondia os comentários maldosos através de vídeos descontraídos e debochados, mas pararam com a prática.

Hoje, eles evitam ler muitos comentários para se proteger e focam nos retornos positivos. “A gente sabe que a maior parte dos comentários é positiva, são pessoas que gostam do nosso conteúdo, que falam que ajudam elas. Então, a gente não fica se apegando”, enfatiza Eduardo.

O futuro do Dragbox

Atualmente, o canal já acumula 96 mil inscritos. Já o perfil oficial da dupla no Instagram soma mais de 200 mil seguidores.

“A gente tá conseguindo se manter, conquistar a nossa independência financeira. Está sendo muito legal. A gente está chamando a atenção de marcas agora, estamos fazendo publicidades”, diz Eduardo. Hoje, eles trabalha exclusivamente para a produção de conteúdo do Dragbox.

O casal destaca o desejo de continuar produzindo conteúdo para as redes sociais por muito tempo. “A gente se encontrou dentro dessa profissão e estamos realizados”, garante Eduardo.

O estudante de gastronomia ainda revela que existem projetos para o Dragbox no futuro, mas que estão em busca de recursos e mais espaço nas redes.

“A gente quer evoluir as nossas formas de conteúdo e cada vez mais criar coisas diferentes, que chamem atenção e sejam legais para o nosso público”, ressalta.

