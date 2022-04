Alemão é investigado por tomar quase 90 vacinas para vender certificados

Um homem de 60 anos está sob investigação na Alemanha, na cidade de Magdeburgo, suspeito de tomar pelo menos 87 doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo a imprensa local, ele faria parte de um esquema de tráfico de certificados de vacinação no país europeu.

O funcionário de um centro de vacinação desconfiou do homem após tê-lo visto no local dois dias seguidos. Ele avisou à polícia, que deteve o idoso. Após prestar depoimento, ele foi liberado, mas responderá a um processo criminal.

Ainda não se sabe como funciona o esquema para burlar os mecanismos de controle das vacinações na Alemanha. As informações divulgadas até o momento indicam que o idoso frequentava centros de imunização em pelo menos dois estados no Leste do país e que, quando foi detido, ele estava com vários certificados de vacinação em branco.

Existe a possibilidade de que o idoso tenha tomado mais que as 87 vacinas pelas quais está sendo investigado, segundo a linha de investigação da polícia. Não foi divulgado se as autoridades já teriam informações sobre os clientes do homem.

Tudo indica que o público do tráfico de certificados é composto por pessoas antivacina, mas que não querem se submeter às restrições no uso de espaços públicos. O estado da Saxônia, onde o idoso foi flagrado, tem índice de imunização de 64,5%, abaixo da média nacional de 75%.

Também não há informações sobre o estado de saúde do suspeito. A aplicação de uma quantidade tão grande de vacinas contra um mesmo patógeno é um caso único, e não há estudos científicos que indiquem os efeitos que um número extremo de imunizantes para Covid-19 possam ter no corpo.

A aplicação de vacinas para prevenir doenças é uma técnica de saúde segura, de eficácia comprovada, e que vem sendo aperfeiçoada há mais de 200 anos. Os imunizantes contra a Covid-19 são feitos de substâncias aprovadas em estudos científicos que usam critérios rígidos, não apresentam efeitos colaterais graves, e são a única forma de garantir a superação da pandemia.

