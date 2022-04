Bombardeio na cidade ucraniana de Kharkiv deixa sete mortos e 34 feridos

Pelo menos sete pessoas morreram e 34 ficaram feridas neste domingo (3) em um bombardeio russo em um bairro residencial em Kharkiv, cidade localizada no nordeste da Ucrânia, informou a promotoria local.

"Os ocupantes russos bombardearam prédios residenciais no distrito de Slobodskyy, em Kharkiv. Como resultado, uma dúzia de casas e um depósito de trólebus foram danificados. De acordo com informações preliminares, sete pessoas morreram, 34 ficaram feridas, incluindo três crianças", disse o serviço de imprensa da promotoria.

Por outro lado, em Dergachi, muito perto de Kharkiv, "pelo menos três pessoas foram mortas e sete ficaram feridas em graus variados" no bombardeio de um bairro residencial, informou o prefeito Viatcheslav Zadorenko no Facebook.

Todas as vítimas eram civis, disse o prefeito.

Além disso, neste domingo, seis pessoas também foram mortas e uma ficou ferida no bombardeio russo na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, anunciou no Telegram o chefe da administração militar regional, Pavel Kirilenko.

Também no leste, uma pessoa foi morta e três ficaram feridas em um bombardeio russo a um hospital de Rubishne, informou o governador regional, Sergei Gaïdaï, no Telegram.

As autoridades ucranianas disseram no sábado que as tropas russas estavam se retirando do norte da Ucrânia para o leste e sul do país.

Uma pessoa foi morta e 14 ficaram feridas neste domingo em um bombardeio russo no sul de Mikolaiv, segundo o governador da região, Vitaliy Kim.

Os militares russos anunciaram recentemente que concentrariam sua ofensiva no leste, onde está localizado Donbass.

