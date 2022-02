Vídeo: jovem queima pertences e destrói casa de ex-namorado nos EUA

Destiny Davis, 19, aparece em vídeos do TikTok destruindo a casa do ex-namorado, Corey Van Gorden, 23, em razão do término do relacionamento. O caso aconteceu na última segunda-feira, 31; assista aos vídeos

Viralizam no TikTok vídeos de uma jovem quebrando janelas e objetos da casa do ex-namorado após o término. Destiny Davis, de 19 anos, é vista carregando um martelo e quebrando diversas partes de uma casa em Illions, nos Estados Unidos. A residência pertence ao ex-parceiro, Corey Van Gorden, 23, que filmou alguns dos vídeos junto de sua irmã, Holly. O caso aconteceu na última segunda-feira, 31, no início da manhã. As informações são do portal estadunidense TooFab.

O relacionamento teria durado um ano, segundo disse Holly. Ela afirmou que Destiny “quebrou cada janela que ela pôde”. A jovem destruiu os vidros estando descalça; em certo momento, riu e disse: “Isso foi tão bonito”. Antes de martelar uma janela, olhou para a câmera e ironizou: “Eu te amo”. Em outra situação, questionou: “Por que nós não falamos sobre todos os bons momentos que tivemos?”

Destiny também quebrou um monitor, um computador, um teclado, destruiu um colchão, e rasgou um papel de parede. Os irmãos contaram 71 buracos nas paredes. Agentes policiais eventualmente chegaram no local, após seis ligações, e prendeu tanto Destiny, por danos criminais, quanto Corey, que chamou as autoridades de “pedaços de merda” por terem demorado na chegada para atendimento.

Segunda visita

Segundo Holly, a polícia considerou que Destiny “poderia destruir qualquer coisa” por ser residente da casa. E foi o que aconteceu de novo: enquanto Corey e sua mãe estavam tentando conseguir uma medida protetiva emergencial, Destiny retornou à casa, arrombou a entrada com um pé de cabra e desmontou câmeras de segurança.

Destiny então levou a certidão de nascimento, o cartão de seguridade social e alguns ternos de Corey e os queimou dentro de uma banheira. Ela então foi à garagem e destruiu o parabrisa do carro do ex-namorado. Antes de sair, ainda deixou o porão da casa com sete centímetros de água. “Tudo o que ela não queimou ela roubou dele”, relatou Holly.

Holly criou uma arrecadação de fundos na plataforma GoFundMe para reformar a casa do irmão. Na descrição, ela descreveu Corey como “uma das pessoas mais altruístas e trabalhadoras deste mundo”. “Meu irmão amava sua casa mais do que tudo. Ele tem apenas 23 anos e tudo o que ele trabalhou tanto para conseguir, ela destruiu”, acrescentou.



