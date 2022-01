Francês de 75 anos que remava pelo Atlântico encontrado sem vida

O corpo de um septuagenário francês, que remava pelo Atlântico desde 1º de janeiro, "foi encontrado sem vida dentro da cabine de sua canoa", informou sua equipe à AFP neste sábado(22).

Jean Jacques Savin, que completou 75 anos no dia 14 de janeiro a bordo de sua canoa "Audaz", de oito metros de comprimento e 1,70 de largura, partiu de Sagres (sul de Portugal) com o objetivo de se tornar "senior do Atlântico" e "se divertir com a velhice".

Ele ativou seus sinalizadores de socorro na sexta-feira e "não fez nenhum contato" desde então.

Segundo a sua equipe, a segurança marítima portuguesa localizou o seu barco virado na altura dos Açores na sexta-feira e neste sábado, "um mergulhador conseguiu descer e entrar no barco".

Em mensagem enviada aos seus amigos e à AFP, Manon, filha de Jean Jacques Savin, disse que as buscas foram realizadas imediatamente em coordenação com os serviços de salvamento francês, português e americano".

Segundo o responsável pela comunicação da equipe de voluntários, Jean Jacques Savin estava em alto mar, a norte da Madeira, e rumava para a pequena ilha de Ponta Delgada, no arquipélago dos Açores, para reparos em seu barco.

Após ser desviado por causa dos ventos fortes e ter alongado consideravelmente o percurso planejado, o septuagenário teve sérios problemas, causados por falhas de baterias elétricas e coletores solares.

