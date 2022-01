Presidente da Armênia renuncia em meio a grave crise econômica

Armen Sarkissan entregou o cargo, alegando que seu gabinete "se mostrou incapaz de influenciar a política do país". Armênios enfrentam problemas financeiros após derrota em conflito com Azerbaijão

O presidente armênio, Armen Sarkissian, cujo papel é meramente protocolar, anunciou renúncia neste domingo, 23. Segundo ele, o gabinete governamental chefiado por ele se mostrou incapaz de influenciar a política do país durante a atual crise.

O anúncio acontece após um período de instabilidade nesta pequena nação do Cáucaso com dificuldades econômicas e após uma sangrenta guerra com o Azerbaijão pelo controle da região de Nagorno-Karabakh.

A guerra, que deixou mais de 6.000 mortos, resultou no envio de forças de paz da Rússia para a região em disputa.

A humilhante derrota da Armênia no conflito e a perda em final de 2020 de Nagorno-Karabakh desencadearam grandes protestos sociais e uma crise interna que colocou frente a frente Sarkissian e o primeiro-ministro, Nikol Pashinyan.

"Esta não é uma decisão emocional e segue uma lógica específica", declarou Sarkissian em um comunicado divulgado em seu site.

"O presidente não tem as ferramentas necessárias para influenciar processos importantes de política externa e interna em tempos difíceis para o povo e para o país", completou.

Seu papel é principalmente protocolar e o poder executivo recai principalmente no primeiro-ministro Pashinyan.

No centro da desavença está a decisão de demitir o chefe do Estado-Maior do Exército. Sarkissian rejeitou assinar a ordem de Pashinyan pela demissão, um duro golpe para o criticado primeiro-ministro.

O chefe de Estado argumentava que a crise na Armênia não poderia ser encerrada com frequentes mudanças de pessoal nas estruturas de liderança do país.

Neste domingo Sarkissian denunciou "uma realidade em que o presidente não pode vetar leis que considera ruins para o povo e o país".

"Espero que as mudanças constitucionais possam ser implementadas e que o próximo presidente e a administração presidencial possam operar em um ambiente mais equilibrado", acrescentou o comunicado.

A Constituição da Armênia estipula que o Parlamento, controlado por partidos que apoiam Sarkissian, deve organizar uma votação para escolher o próximo presidente em até 35 dias.

Ex-professor de física, Armen Sarkissian, nascido em 1953 em Yerevan, a capital, foi primeiro-ministro de 1996 a 1997, antes de servir como embaixador no Reino Unido. Foi eleito presidente em março de 2018.

O anúncio de sua renúncia veio logo após uma visita aos Emirados Árabes Unidos, após a qual seu gabinete disse que tiraria uma folga para exames médicos, sem dar detalhes.

Desde o desmantelamento da União Soviética, a economia armênia passa por dificuldades. O dinheiro enviado pela comunidade armênia no exterior contribuiu para a construção de escolas, igrejas e outros projetos de infraestrutura, inclusive em Nagorno-Karabakh.

O país tem uma diáspora grande e politicamente poderosa que se espalhou pelo mundo após os massacres da era otomana, e agora é estimada em 10 milhões de pessoas, principalmente na Rússia, Estados Unidos e França.









