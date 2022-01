Liverpool vence Arsenal e avança para a final da Copa da Liga Inglesa

Diogo Jota marcou os dois gols do time comandado por Jürgen Klopp em Londres, e será o adversário do Chelsea na final da Copa da Liga Inglesa

Depois do empate sem gols da semana passada no jogo de ida em Anfield, o Liverpool venceu por 2 a 0 em sua visita ao Arsenal, nesta quinta-feira, 20, no jogo de volta das semifinais. Diogo Jota marcou os dois gols do time comandado por Jürgen Klopp em Londres, e será o adversário do Chelsea na final da Copa da Liga Inglesa.

Os Reds, que nesta ocasião jogaram de amarelo, dominaram o jogo no Emirates Stadium e conseguiram a classificação graças a dois gols de Diogo Jota, um em cada etapa. O jogador português fez assim esquecer as ausências do egípcio Mohamed Salah e do senegalês Sadio Mané, que estão com as suas seleções em Camarões, disputando a Copa Africana das Nações.

Logo no início, o Arsenal havia tido uma grande chance, com uma bola no travessão em uma cobrança de falta do francês Alexandre Lacazette.

Os Gunners resistiram no jogo de ida em Liverpool com um empate que trouxe esperanças depois de jogar mais de uma hora em desvantagem numérica. Nesta quinta-feira, no entanto, os jogadores de Jürgen Klopp tiveram eficácia e conseguiram garantir a vaga na final.

O duelo decisivo entre Chelsea e Liverpool será disputado no dia 27 de fevereiro no Estádio de Wembley, em Londres. O Chelsea se classificou na semana passada, eliminando o Tottenham na semifinal.

O vencedor desta EFL Cup sucederá o Manchester City, que foi campeão nas quatro edições anteriores e foi eliminado da atual pelo West Ham nos oitavas de final.

O Liverpool luta para se tornar o líder isolado na lista de vencedores da competição, já que atualmente divide a primeira posição com o Manchester City, ambos empatados com oito títulos. Já o Chelsea vai tentar conquistar sua sexta Copa da Liga.

A última vez que o Liverpool foi campeão deste torneio foi em 2012, enquanto o título mais recente do Chelsea nesta competição foi em 2015.

