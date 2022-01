Piloto Veli Demir, solto após decisão da Justiça cearense, é preso na Turquia

O piloto Veli Demir, envolvido em caso de tráfico internacional de drogas no Ceará, foi preso ao retornar à Turquia. Ele foi detido durante operação policial na sede da empresa ACM Airlines, dona do jato particular em que ele estava no dia em que foi detido com 1,3 tonelada de cocaína no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, em agosto de 2021.

Durante a mesma operação, o dono da ACM Airlines, Seyhmus Özkan, e outros seis suspeitos também foram detidos. Eles foram liberados dias depois, mas Ozkan voltou à prisão após pedido do Ministério Público da Turquia. As informações, divulgadas no fim de dezembro de 2021, são dos veículos turcos Sabah e ODATV.

Em depoimento às autoridades turcas, Demir sustentou a tese de que as malas com cocaína pertenciam ao passageiro espanhol Angel Alberto Gonzalez Valdes, que morreu na prisão em outubro de 2021, após ser preso junto ao piloto. Ele explica que o passageiro embarcou na aeronave em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e eles seguiram voo para Fortaleza, onde a Polícia Federal interceptou as drogas.

Veli Demir, que é oficial da Força Aérea Turca, foi liberado da prisão no Ceará em novembro deste ano, com cumprimento de medidas cautelares e impedimento de deixar o País, conforme decisão do Juízo Federal da 11ª Vara do Ceará. Já no dia 21 de dezembro, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) concedeu um habeas corpus sem restrição de fronteira para Demir. A decisão foi tomada “ante a falta de subsídios” que evidenciem a coautoria do crime, segundo o órgão.

O piloto turco Veli Demir e o passageiro espanhol Angel Alberto Gonzalez Valdes, foram presos pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no dia 4 de agosto, após serem flagrados com 1,3 tonelada de cocaína em um jatinho particular. A aeronave, que tinha saído de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, foi abordada pelos agentes do órgão minutos após realizar uma aterrissagem técnica na Capital.

Conforme informações da PF, a aeronave executiva tinha como destino Bruxelas, capital da Bélgica. No total, havia 1,2 mil tabletes de cocaína nas 24 malas. Além dos entorpecentes, a ação policial também apreendeu a aeronave, celulares e documentos de todos os tripulantes. O delegado Alan Ramos explicou, durante coletiva de imprensa na ocasião, que os agentes desconfiaram da atitude do passageiro devido ao peso da bagagem e às respostas vagas ante aos questionamentos sobre o material.

Ainda segundo o delegado, durante a vistoria, houve uma tentativa de fuga quando os policias desceram da aeronave para efetuar comunicação com o efetivo do aeroporto. "Quando os policiais desceram, os tripulantes e os passageiros fizeram um movimento de querer subir a escada da aeronave, não desligar o motor para fugir. Os policiais passaram a agir de forma mais dura, subiram na aeronave, determinaram que se desligasse o motor e passaram a realizar a abertura das malas", detalhou.

No entanto, Demir, o técnico e o copiloto da aeronave negam que ligaram os motores da aeronave e tentaram fugir da Capital, após a chegada das autoridades. “Somente a APU (Unidade de Força Auxiliar) estava operante, os motores da aeronave não haviam sido acionados de forma alguma, e o comandante não havia dado ordem para dar a partida, taxiar nem preparar para decolagem. Em outras palavras, o comandante nunca deu ordem para decolar, nem fez nenhuma tentativa de fuga”, disse em depoimento o técnico do avião, Ozcan Simsek.



