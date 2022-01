Premier League atende pedido do Arsenal e adia clássico contra o Tottenham

Com excesso de desfalques por lesões, casos de Covid-19 e convocados para a Copa Africana, Gunners solicitaram o adiamento do clássico londrino

A Premier League acatou na manhã deste sábado, 15, o pedido do Arsenal para adiar o clássico contra o Tottenham, previsto para este domingo, 16, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Com excesso de desfalques por lesões, casos de Covid-19 e convocados para a Copa Africana, os Gunners fizeram um pedido formal à Liga para o adiamento do derby londrino.

Na última semana, o Liverpool fez um pedido semelhante, mas na Copa da Liga, justamente antes de um jogo contra o Arsenal. Durante a partida que foi adiada, disputada na última quinta-feira, 13, o time de Londres perdeu dois jogadores por lesão, além da suspensão de Xhaka que foi expulso no mesmo jogo. Ao todo, os lesionados são oito: Emile Smith Rowe, Takehiro Tomiyasu, Sead Kolasinac, Bukayo Saka , Kieran Tierney, Calum Chambers e Cedric Soares. Martin Odegaard é o único caso de covid-19 do elenco até agora.

Além desses desfalques, Thomas Partey, Pierre-Emerick Aubameyang , Nicolas Pepe e Mohamed Elneny estão fora por causa da disputa da Copa Africana de Nações, o que reforça o pedido do Arsenal pelo adiamento do jogo contra o Tottenham. Com 13 jogadores que não podem jogar, a regra de número mínimo de atletas no banco pode não ser cumprida. Isso influencia na procura de jogadores por empréstimo, como o brasileiro Arthur, meio-campista da Juventus.

Com informações da Gazeta Esportiva

