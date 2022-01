Vídeo: Homem é perseguido por leão da montanha e imita rugido para assustar animal

Um homem que praticava trilha no último sábado, 8, nos arredores de Los Angeles, nos Estados Unidos, gravou o momento em que foi perseguido por um leão da montanha. Para escapar, o aventureiro teve que correr e rugir para o felino. As informações são do portal UOL.

Sobre o assunto Elefantes selvagens destroem parque de safári em Bangladesh

Mãe e filho de três meses morrem pisoteados por elefante no Zimbábue

Cão chama atenção de policiais e salva tutor que estava ferido após acidente

A gravação mostra o momento que o homem estava descendo por uma trilha. Em seguida, ele começa a caminhar mais rápido ao perceber a presença do animal. De repente, ele se vira e a câmera flagra o bicho saltando atrás dele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O perseguido resolve, então, virar-se e gritar para o leão, imitando um rugido. A ação, aparentemente, foi suficiente para assustá-lo. O animal ficou escondido entre as plantas e fora da vista do homem.

Em nota à NBC de Los Angeles, o Departamento de Peixes e Vida Selvagem disse que a aparição desses animais são comuns na região. O departamento pede que o aventureiro não corra caso aviste um "leão da montanha".

"Fique calmo. Enfrente o animal, faça barulho e tente parecer maior que ele balançando os braços ou abrindo o casaco", instruiu.





Tags