Mãe e filho de três meses morrem pisoteados por elefante no Zimbábue

Uma mulher e seu bebê de três meses morreram pisoteados por um elefante no sudeste do Zimbábue, anunciou a autoridade de parques nacionais deste país do sudeste africano.

A mulher, de 23 anos, voltava para casa quando cruzou o caminho de uma manada de elefantes no distrito rural de Chipinge, depois de ter visitado parentes próximos junto ao seu bebê, devido ao Ano Novo.

"Um elefante a atacou e a matou junto ao seu bebê", disse à AFP o porta-voz da Autoridade de Gestão de Parques e Vida Selvagem do Zimbábue (Zimparks), Tinashe Farawo.

O aumento da população nas áreas rurais do Zimbábue está provocando conflitos entre os seres humanos e os animais selvagens.

Segundo Zimparks, 40 pessoas morreram por esse motivo nos três primeiros trimestres de 2021.

