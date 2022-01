Cão chama atenção de policiais e salva tutor que estava ferido após acidente

O animal levou os agentes até o local do ocorrido

Após seu tutor ter sofrido um acidente de carro em uma rodovia localizada em New Hampshire, nos Estados Unidos, um cachorro atraiu policiais até o local e salvou a vida tanto do seu dono quanto do outro passageiro envolvido na ocorrência.

O agente da Polícia Estadual de New Hempshire, Daniel Badassarre, em entrevista ao canal NBC, disse que a primeira impressão dos policiais ao verem o cão foi de que ele estava perdido, mas depois o animal os levaram até o local do ocorrido.

"Depois de serem alertados por um cão, os policiais descobriram um carro capotado com dois homens que foram ejetados do veículo", explicou. O cachorro estava esperando alguém se aproximar dele para que pudesse mostrar onde seu tutor estava.

E conforme o capitão do Corpo de Bombeiros, Jack Hedges, o cão da raça Pastor Shiló - que tem semelhanças ao Pastor Alemão - ficou ao lado do seu tutor enquanto ele e o passageiro eram resgatados.

Cam Laundry, tutor de Tinsley, comemorou a ajuda do animal e descreveu a ação como um "milagre". "É meu pequeno anjo da guarda. Ele nunca sai do meu lado, ficávamos sempre juntos naquele caminhão que capotou, ele é sempre meu copiloto", afirmou o homem à reportagem.

