Flurona: Israel detecta primeiro caso de dupla infecção de Covid e influenza

Na última semana Israel detectou um caso raro de infecção dupla pelo vírus da gripe e Covid-19. A doença, denominada de "flurona", foi registrada em uma mulher grávida, que obteve sintomas leves. A jovem estava internada no Rabin Medical Center, em Petah Tikva.

De acordo com a unidade de saúde, a paciente não havia tomado as vacinas contra a influenza ou contra o coronavírus. Assim que chegou ao local, a mulher foi diagnosticada com as duas doenças.

Segundo Arnon Vizhnitser, diretor do Departamento de Ginecologia da unidade de saúde, a doença é a mesma. Ambas são virais e causam dificuldade para respirar, pois as duas atacam o trato respiratório superior. De acordo com o portal de notícias "Hamodia", esse é o primeiro caso documentado de "flurona" no mundo.

O caso está sendo estudado pelo Ministério da Saúde de Israel, onde procura-se saber a gravidade da doença, e se já ocorreram outras infecções iguais a essas no país.



