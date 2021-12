Chegada de 2022 é celebrada na Austrália e Nova Zelândia

Com uma diferença de mais de 11h do fuso horário brasileiro, Austrália e Nova Zelândia comemoram o Ano Novo com queima de fogos e show de luzes

O ano de 2022 já chegou para Nova Zelândia e Austrália, que comemoraram o Réveillon com show de luzes e fogos de artifício. O show de luzes para os neozelandeses foi chamado de "Auckland está chamando", já que o país é um dos primeiros a celebrar a virada do ano. A cidade é a primeira metrópole do mundo a celebrar a chegada do novo ano.

A pequena ilha de Kiritimati (ou Christmas Island), na República de Kiribati, foi o primeiro local a comemorar a virada do ano de 2022. Auckland a segue por apenas uma hora de diferença.

Na Austrália, antes do show principal, foi realizada, às 21h (horário local), uma pequena queima de fogos. Ambas ocorreram na área da Ópera da Sydney, símbolo da capital australiana. Dezenas de milhares de pessoas se reuniram para acompanhar o espetáculo, já que o país abandonou sua estratégia “zero covid” e tem planejado conviver com o vírus.

"Tento me concentrar nas coisas positivas deste ano", disse Melinda Howard, uma estudante de medicina de 22 anos, que acompanhou a queima de fogos em Sydney.

Em todo o mundo, as celebrações de ano novo serão realizadas com os cuidados em relação a pandemia do novo coronavírus. Vários países cancelaram suas festas ou limitaram o público. Porém, a tendência de que muitos governos vão deixar de aplicar medidas drásticas contra o vírus aumentará, assim como na Austrália. Isso se deve pelo receio de consequências econômicas e do esgotamento da população com medidas restritivas.

O Réveillon no Brasil

As cerimônias de virada do ano foram limitadas devido ao surgimento da variante Ômicron do novo coronavírus. Pelo menos 20 capitais cancelaram a realização de shows e eventos artísticos para evitar a aglomeração de pessoas.

Em algumas capitais, a queima de fogos foi mantida. Segundo a Agência Brasil, em Recife está programada somente a queima de fogos na praia de Boa Viagem, com 17 minutos de duração, e em outros bairros da cidade.

No Rio de Janeiro, a prefeitura impôs várias restrições à circulação de pessoas, como o fechamento das estações de metrô, próximo à praia de Copacabana. A praia terá a celebração de Ano-Novo com queima de fogos de duração de 16 minutos e tera a capacidade limitada. A queima de fogos será feita em nove locais da cidade.

A prefeitura de Fortaleza publicou um decreto para fixar o limite de público em festas privadas. Pelas regras, eventos de grande porte em locais fechados deverão cumprir a capacidade de até 2,5 mil pessoas. Em locais abertos, serão permitidas até 5 mil pessoas.



