Festas de Réveillon podem acontecer com chuvas em todo o Ceará

Esta sexta-feira, 31, que encerra o ano de 2021 terá clima chuvoso durante todo o dia. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão é de chuva em praticamente todo o Estado, principalmente no período da tarde e da noite nas macrorregiões do Cariri, sul do Sertão Central, Inhamuns e Ibiapaba.

O órgão diz que há grandes chances de registros de chuva na noite do Réveillon e durante toda madrugada do primeiro dia do ano de 2022. As chuvas previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Como a Funceme havia indicado em seus Boletins Meteorológicos, as previsões de chuva para a quinta-feira, 30, se confirmaram. Foram registradas chuvas em pelo menos 86 municípios, atingindo todas as macrorregiões. Os dados são parciais e foram divulgados na manhã desta sexta-feira.

A cidade de Tauá, por exemplo, registrou chuvas acima da média estadual, imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma Barragem, localizada entre as comunidades Bom Jesus e Ramadinha, no distrito de Barra Nova, sangrando. As fortes chuvas na região podem ter chegado a 120 mm, mas não há confirmação oficial.

Desde o dia 24 de dezembro, a Funceme registrou precipitações de chuva em mais de 150 municípios cearenses.

No Interior, as cidades com maiores precipitações são: Cedro, com 120mm; Jaguaribe, 105 mm; Icó, 100mm; Iracema e Meruoca, ambas com 84mm. Os dados correspondem ao fim de semana de Natal e início da semana.

O órgão informou que os avisos de chuva não podem ser confundidos com alertas de chuvas emitidos pela Defesa Civil. “Aviso não é alerta, e quem faz o alerta é a Defesa Civil e os avisos são os órgãos de meteorologia. Avisos são simplesmente previsões, vamos dizer assim, um pouco mais reforçadas diante de cenários favoráveis à chuva”, esclareceu a Assessoria de Comunicação da Funceme.



Para o sábado, 1º de janeiro, Feriado Internacional da Confraternização Mundial, as chuvas podem ocorrer ao longo de todo O dia na região Central, Sul e Leste do estado, enquanto na faixa litorânea, as chuvas previstas tendem a acontecer pela madrugada/manhã e retornando no período da noite.



