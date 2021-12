Morre Mark Taylor, criador de He-Man e Tartarugas Ninjas, aos 80 anos

O americano T. Mark Taylor morreu aos 80 anos, em decorrência de insuficiência cardíaca congestiva. Criador de He-Man, Tartarugas Ninja e outros desenhos, ele morreu em casa, na California, Estados Unidos, na quinta-feira, 23, segundo a agência de notícias The Associated Press.

Presente em uma série de histórias em quadrinhos e séries animadas, He-Man é o personagem principal da linha de brinquedos Masters of the Universe (Mestres do Universo, em tradução literal), da Mattel.

Sobre o assunto Nasa lança com sucesso supertelescópio James Webb

João Paulo I, que morreu após um mês como papa, será beatificado no próximo ano

Morre Desmond Tutu, ativista Nobel da Paz que lutou contra o apartheid

Morre Thomas Lovejoy, biólogo conhecido por seu trabalho sobre biodiversidade na Amazônia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com New York Times, a Mattel estima que vendeu mais de 70 milhões de brinquedos do Mesters of the Universe em apenas 30 meses, lançados há mais de 40 anos. O mesmo sucesso aconteceu com as Tartarugas Ninjas, virando febre entre o público.

Além disso, os trabalhos do artista também eram retratados em vários documentários. "Se eu fosse fazer um herói hoje, seria uma mulher - porque este é o momento, os heróis de nossos tempos são mulheres. Os homens já tiveram seu momento", disse Mark Taylor em um festival de He-Man em 2015.

Taylor nasceu em 5 de junho de 1941. Com a sua morte, ele deixa uma esposa, com quem estava há 50 anos, a também designer Rebecca Salari-Taylor.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags