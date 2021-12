Morre Desmond Tutu, ativista Nobel da Paz que lutou contra o apartheid

Contemporâneo de Nelson Mandela, arcebispo era um símbolo na luta contra o regime de segregação racial que vigorou por mais de 40 anos na África do Sul

O arcebispo Desmond Tutu, veterano da luta contra o apartheid na África do Sul, morreu na madrugada deste domingo, 26, aos 90 anos, segundo a presidência do país. Ele deixa a esposa, Nomalizo Leah, e quatro filhos. Por sua luta contra o racismo, Tutu foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1984.

Tutu foi diagnosticado com câncer de próstata no final dos anos 1990 e, nos últimos anos, foi hospitalizado em várias ocasiões para tratar infecções associadas ao seu tratamento de câncer.

"O falecimento do arcebispo emérito Desmond Tutu é outro capítulo de luto na despedida de nossa nação a uma geração de notáveis sul-africanos que nos legou uma África do Sul libertada", publicou no Twitter o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa. Afirmou ainda que Tutu foi "um patriota sem igual; um líder de princípios e pragmatismo que deu sentido à compreensão bíblica de que a fé sem obras está morta".

Desmond Tutu e a luta contra o racismo

Tutu usou sua função relevante de sacerdote para falar contra a opressão dos negros na África do Sul. Ele também foi creditado por cunhar o termo "Nação Arco-Íris" para descrever a mistura étnica da do país.

Em 1984, Tutu recebeu o Nobel da Paz por sua oposição não violenta ao apartheid. Uma década mais tarde, ele testemunhou o fim do regime e presidiu a Comissão da Verdade e da Reconciliação, para tratar das violações dos direitos humanos durante os anos de segregação.

