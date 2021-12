Morre Thomas Lovejoy, biólogo conhecido por seu trabalho sobre biodiversidade na Amazônia

Pesquisador atuava no Brasil desde os anos 1960, e ajudou a destacar a necessidade da preservação do bioma amazônico

Morreu nesse sábado, 25, o ambientalista norte-americano Thomas E. Lovejoy. Conhecido por popularizar o termo "biodiversidade”, Lovejoy estudava a Amazônia há mais de 55 anos e era considerado um dos biólogos conservacionistas mais importantes da atualidade.

Formado em Biologia pela Universidade de Yale, Lovejoy foi à Amazônia pela primeira vez em 1965 para fazer o doutorado. Ao lado de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), ele ajudou a criar e liderar um experimento de grande escala que investiga o funcionamento de fragmentos florestais e os efeitos do desmatamento sobre a biodiversidade de espécies de animais e plantas.

No Twitter, Andre Guimarães, diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) lamentou a morte de Lovejoy:



O Ipam lamenta profundamente a perda do Tom Lovejoy, esta tarde em Washington, DC. Um dos maiores estudiosos e conhecedores da Amazônia, região que frequenta e estuda a mais de 50 anos. Amigo querido, sempre com um sorriso e uma palavra otimista. Insubstituível. Saudades Tom. pic.twitter.com/BOVFFUtUrU — Andre Guimaraes (@aguimaraes) December 25, 2021

O governador do Amazonas, Wilson Lima, também manifestou suas condolências:

Lamento profundamente o falecimento do Dr. Thomas Lovejoy, um dos maiores cientistas e estudiosos da Amazônia. Ele deixa um legado incomparável de conhecimento sobre a Amazônia para esta e futuras gerações. Que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos. pic.twitter.com/ELmGlyutWD — Wilson Lima (@wilsonlimaAM) December 26, 2021

Lovejoy foi conselheiro para assuntos ambientais do Banco Mundial, do Instituto Smithsonian e dos governos Reagan, Bush e Clinton. Foi também vice-presidente executivo do Fundo para a Natureza da WWF e, no Brasil, foi interlocutor de vários governos para a formulação de políticas públicas.

Foi ainda colaborador do canal de televisão National Geographic. No Twitter, a empresa lamentou sua morte: “Ao longo de sua carreira, Tom deu uma contribuição impressionante para o campo da biologia da conservação e chamou a atenção para o estado frágil de nosso meio ambiente. Ele é conhecido por popularizar o termo ‘diversidade biológica’ e analisar a interação entre mudanças climáticas e biodiversidade, incluindo seu trabalho nas florestas tropicais da Amazônia brasileira".

No Brasil, foi reconhecido com a Ordem do Rio Branco, em 1988, e a Ordem do Mérito Científico, em 1998.

