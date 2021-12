João Paulo I, que morreu após um mês como papa, será beatificado no próximo ano

O papa João Paulo I será beatificado em cerimônia na Praça São Pedro, prevista para ser realizada no dia 4 de setembro do próximo ano. No último dia 13 de outubro, a Santa Sé reconheceu um milagre atribuído ao pontífice. O anúncio foi feito pelo Vaticano nessa sexta-feira, 24 de dezembro.

Albino Luciani, o papa João Paulo I, comandou a Igreja Católica de 26 de agosto a 28 de setembro de 1978, um dos menores pontificados da história. O milagre reconhecido pela Santa Sé foi a cura de uma menina de 11 anos, que sofria de uma "encefolapatia inflamatória grave e aguda, de epilepsia refratária e de choque séptico", e teria ocorrido em Buenos Aires, capital da Argentina, em 23 de julho de 2011.

Segundo a Congregação para as Causas dos Santos, o estado clínico da criança era "muito grave e caracterizado por diversas crises epilépticas diárias e por um quadro séptico de broncopneumonia". O "papa dos 33 dias", como ficou conhecido Paulo I, será o sexto pontífice que governou a Igreja Católica no século XX a ser beatificado, de acordo com declaração da vice-postuladora da causa Stefania Falasca ao jornal Avvenire.

Antes de João Paulo I, a Igreja Católica beatificou os papas Pio X (1903-1914), João XXIII (1958-1963), Paulo VI (1963-1978) e João Paulo II (1978-2005). De acordo com a legislação canônica em vigor, será necessário aguardar o resultado de outro processo "Super Miro" (sobre o milagre) após a beatificação para que João Paulo I seja canonizado.

O papa dos sorrisos

Albino Luciani nasceu na cidade de Canale d'Agordo, norte da Itália, em 17 de outubro de 1912. Proveniente de família humilde, o clérigo ocupou o trono de São Pedro por 33 dias.

Por ter um jeito carismático, Luciani ficou conhecido como o "papa dos sorrisos". Ele foi o primeiro pontífice a adotar um nome duplo, em homenagem a seus dois antecessores, João XXIII e Paulo VI, ambos já canonizados pela Igreja Católica.

Albino Luciani morreu aos 65 anos de idade, em 28 de setembro de 1978, após sofrer um ataque cardíaco fulminante. De acordo com a legislação canônica, para que alguém seja beatificado e depois se torne um santo, é necessário a comprovação de pelo menos dois milagres.

