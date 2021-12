Coreia do Norte recorda o 10º aniversário da morte de Kim Jong Il

Em uma praça de Pyongyang, a capital, os cidadãos recordaram o aniversário e inclinaram a cabeça em silêncio diante dos retratos do falecido líder

Com bandeiras a meio mastro e três minutos de silêncio, a Coreia do Norte recordou nesta sexta-feira, 17, os 10 anos da morte de Kim Jong Il.

Kim Jong Il governou a Coreia do Norte durante 17 anos, até sua morte em dezembro de 2011, quando foi sucedido pelo filho Kim Jong Un.

Em uma praça de Pyongyang, a capital, os cidadãos recordaram o aniversário e inclinaram a cabeça em silêncio diante dos retratos do falecido líder e de sei pai, Kim Il Sung, o fundador da Coreia do Norte.

Imagens exibidas pelo canal estatal KCTV mostraram o atual líder do país, Kim Jong Un, inclinado diante de um grande retrato de seu pai, de uma plataforma com vista para o mausoléu, na presença do que pareciam ser milhares de pessoas.

Durante a cerimônia, as pessoas também se inclinaram diante de um mural que representa os dois Kims e depositaram flores no local.

A imprensa estatal norte-coreana publicou editorais que elogiam a "liderança revolucionário" de Kim Jong Il, ao mesmo que pediu à população para seguir devotada a seu filho.

"Com o respeitado líder Kim Jong Un no centro, devemos fortalecer nossa lealdade partidária e revolucionária", afirma o Rodong Sinmun, o jornal oficial do Partido dos Trabalhadores.

Também destacou que o povo deve aderir às "ideias e à liderança" de Kim Jong Un.

Desde 1948, três gerações da família Kim governaram o país.

Sob os mandatos da família Kim, a Coreia do Norte adquiriu mísseis de longo alcance e armas nucleares, mas sua economia estatal é mal administrada e o país enfrenta uma escassez crônica de alimentos.

O país fechou as fronteiras no ano passado como forma de proteção contra a covid-19, o que também afetou sua economia, já abalada pelas sanções internacionais por seus programas de armamento.

Kim Jong Un admitiu que existem dificuldades e advertiu a população a ficar preparada para a "pior situação" possível.





