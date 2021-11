Atriz de 'Anne with an E' passa por mastectomia dupla aos 19 anos

Miranda McKeon interpretou Josie Pye na série 'Anne with an E", da Netflix. Com apenas 19 anos, a atriz anunciou a cirurgia de retirada das mamas em seu Instagram nesta quarta, 10 de novembro

A atriz americana Miranda McKeon, que interpretou o papel de Josie Pye na série da Netflix "Anne with an E", revelou nesta quarta-feira, 10 de novembro, que passou por uma mastectomia dupla: cirurgia que implica na retirada dos dois seios. Com apenas 19 anos, a atriz descobriu o diagnóstico de nódulos mamários extremamente raros em junho deste ano. Desde então, Miranda se submeteu a oito sessões de quimioterapia.

No relato compartilhado em sua rede social, Mckeon se posicionou otimista diante a nova etapa do tratamento, a cirurgia pelo qual esperava a cinco meses. "Hoje é o grande dia! Eu cheguei em São Francisco para fazer a cirurgia que esperava há quase 5 meses. Terei uma mastectomia dupla - um procedimento para remover todo o tecido mamário sob a pele em ambos os lados, bem como alguns gânglios linfáticos do meu lado direito. Isso eliminará qualquer câncer e diminuirá significativamente meu risco de recorrência no futuro. Isso também significa que estarei livre do câncer!", disse a jovem.

Detalhes do procedimento também foram comentados pela atriz. "Enquanto nas mastectomias tradicionais as mulheres ficam quase totalmente dormentes no tórax - terei uma sensação de preservação da mastectomia que é segura do ponto de vista oncológico, mas mais cuidado é tomado ao cortar nervos, e enxertos são feitos para reconstruir nervos cortados. Embora certamente demore um pouco de tempo, estou muito grata por voltar a me parecer e me sentir eu mesma!", relatou.

Mesmo após a retirada das mamas, McKeon ainda precisará passar por radioterapia. "Hoje a etapa 2/3 será finalizada com a radiação a seguir. Como sempre, não posso agradecer a todos o suficiente por seu apoio contínuo. As pessoas em minha vida aparecem para mim, todos os dias, de maneiras tão ternas e comoventes. Eu sou uma garota de sorte! -1 hora até a cirurgia", finalizou.

Em entrevista à revista People neste ano, a atriz disse que foi tranquilizada pela equipe médica que a acompanha após ter sido diagnosticada com o nível 3 da doença - o tumor já havia atingido os gânglios linfáticos. "Embora eu não tenha o cenário de caso mais fácil, como eu gostaria que não tivesse se espalhado para os meus nódulos linfáticos ou que fosse um pouco menos complicado, eu nunca tive um momento em que eu pensasse, 'Oh, eu vou morrer com isso?'. Isso nunca foi realmente um pensamento. Acho que todo esse tempo foi mais como 'Ok, vamos tratar disso e resolver", disse ela.

Desde quando foi diagnosticada com os nódulos, há cinco meses, Miranda compartilha com seus seguidores no Instagram o seu cotidiano e luta contra a doença.

