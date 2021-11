Mundo registra mais de 5 milhões de mortes por Covid-19

Dados são da Universidade Johns Hopkins e acréscimo de mais 1 milhão de mortos é relatado após 117 dias do registro de 4 milhões de vítimas, no dia 7 de julho de 2021

Mais de 5 milhões de pessoas morreram de Covid-19 em todo o mundo. A marca foi atingida nesta segunda-feira, 1º. A contagem global de mortes atingiu 5.001.932, às 10h47, no horário de Brasília, conforme os dados da Universidade Johns Hopkins.

É como se toda a população da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) somada à população de Natal tivesse morrido nos últimos dois anos. Segundo estimativas do IBGE os 19 municípios da RMF tem juntos pouco mais de 4,1 milhões de habitantes. Já a capital viznha abriga 896.708 pessoas.

O acréscimo de mais 1 milhão de mortos é relatado 117 dias após o registro de 4 milhões de vítimas, no dia 7 de julho.

De acordo com os dados da Universidade, nos últimos 28 dias, 197.116 pessoas morreram de Covid-19 em todo o mundo. O balanço global feito pela plataforma aponta para 246,7 milhões de casos de coronavírus oficialmente relatados, desde o caso número 1, na cidade de Wuhan na China.

Veja abaixo quanto tempo se passou entre cada milhão de mortes por Covid-19 no mundo:

9 de janeiro de 2020 – 1ª morte oficial

28 de setembro de 2020 – 1 milhão de mortes (263 dias depois da 1ª morte)

4 de janeiro de 2021 – 2 milhões de mortes (108 dias desde o 1º milhão de mortes)

7 de abril de 2021 – 3 milhões de mortes (93 dias desde os 2 milhões)

7 de julho de 2021 – 4 milhões de mortes (81 dias desde os 3 milhões)

1º de novembro de 2021 – 5 milhões de mortes (117 dias desde os 4 milhões)

Ranking

Juntos, os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido e o Brasil abrigam um oitavo da população mundial, mas somam quase metade de todas as mortes oficialmente notificadas pelo novo coronavírus.

Só os Estados Unidos registram mais de 745 mil óbitos, mais do que qualquer outra nação em números absolutos. O Brasil vem em seguida, com mais de 607 mil vítimas. Assim, os dois países juntos somam quase 25% do total de mortes, embora contem menos de 7% da população mundial.

