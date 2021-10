Covid-19: Fortaleza tem mais de 76% da população vacinada com a primeira dose

Quando considerada apenas a população apta para receber a vacina contra a doença (pessoas a partir de 12 anos), 92,8% dos fortalezenses foram contemplados com pelo menos uma dose do imunizante

Neste final de semana, Fortaleza alcançou a marca de 76,7% da população imunizada com a primeira dose (D1) ou dose única (DU) da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT) no início da tarde deste domingo, 30, por meio de suas redes sociais.

Ao todo, 2.026.930 pessoas foram imunizadas com uma dose na Capital cearense, enquanto 1.668.512 completaram o esquema de vacinação, representando 63,2% da população. A vacina de dose única, Janssen, foi aplicada em 32.639 pessoas. Os dados são do Vacinômetro, plataforma do governo do Ceará que monitora os dados de vacinação de Fortaleza, consolidados às 16h15min deste domingo, 30.

Também de acordo com o vacinômetro, o Ceará já atingiu a marca de 11.551.050 doses aplicadas, sendo 6.475.028 referentes à D1, 4.716.369 à segunda dose (D2) e 169.474 à dose única. A lista com os agendamentos na Capital para aplicação da D2 e D3 nesta segunda-feira, 1º, e terça-feira, 2, pode ser conferida no portal da prefeitura.

