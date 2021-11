Restrições de público contra a Covid-19 chegam ao fim em São Paulo

Eventos com mais de 500 pessoas estão permitidos, desde que seja feita exigência do "passaporte vacinal"; estado tem a maior taxa de população imunizada no Brasil

A partir desta segunda-feira, 1º, São Paulo encerra as últimas restrições de público e eventos contra a Covid-19. Após quase 600 dias, todos os estabelecimentos do Estado podem funcionar sem limites de lotação ou horário de funcionamento. Segundo o jornal Estadão, no entanto, o uso de máscara facial segue obrigatório, bem como a exigência do "passaporte vacinal" para eventos com mais de 500 pessoas.

Na capital do estado eventos com mais de 500 pessoas já têm funcionado desde 1º de setembro, com a exigência do "passaporte vacinal". Em todo o estado, também passam a ser autorizadas as festas com pista de dança, torcidas em estádios e shows com público em pé. Os municípios podem escolher se irão seguir ou não a flexibilização adotada.

Atualmente, São Paulo é a unidade federativa mais avançada na imunização. Conforme levantamento do Consórcio de Imprensa, 86,9% das pessoas acima de 18 anos já estão completamente imunizadas. Em relação à população geral do país, o índice é 67,61%. Agora, membros do Centro de Contingência da Covid-19 analisam a flexibilização do uso de máscaras no estado. A expectativa é que a medida seja implementada de forma gradual.

