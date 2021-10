"Sugar mama" paga R$ 82 mil para namorado mais novo fazer "o que ela quiser"

17:55 | Out. 18, 2021

A modelo revelou que prefere se relacionar com homens mais novos, porque têm um ritmo mais acelerado para acompanhá-la

Uma mulher de 44 anos viralizou no Tiktok nos últimos dias após dar detalhes sobre sua relação de “sugar mama” com o namorado. Identificada como Julie, ela trabalha como modelo erótica para assinantes nos Estados Unidos e afirmou que paga 15 mil dólares ao namorado de 29 anos, cerca de 82 mil reais, pela cotação do dólar nesta segunda-feira, 18.

Segundo o portal Extra, Julie diz que o valor é dado como uma mesada para que o companheiro faça tudo " o que ela quiser’" Caso algo não saia como a “sugar mama” espera, pode haver alterações no valor. “Eu diminuí este mês porque ele se esqueceu de limpar a piscina", relatou aos seguidores da rede social.

O termo "sugar mama" se refere a mulheres mais velhas que se relacionam com pessoas mais novas e as mantêm financeiramente, pelo menos em parte. Também há uma versão masculina para o termo, o "sugar daddy", bem como para a pessoa bancada, conhecida como "sugar baby".

A modelo revelou que prefere se relacionar com homens mais novos porque têm um ritmo mais acelerado para acompanhá-la. Julie ainda afirmou que já confundiram o namorado com seu filho e que não tem medo de perdê-lo para uma mulher mais jovem.

Nos comentários dos vídeos, diversos homens tentam chamar a atenção de Julie para ter a oportunidade de ser o próximo “baby sugar”.

