TikTok irá vender NFTs de vídeos virais de Lil Nas X e outros artistas

A coleção nomeada de "Tik Tok Top Moments" começa a ser leiloada hoje, 6 de outubro, por meio da rede de blockchain da Ethereum. O dono do maior lance levará vídeos exclusivos de famosos que viralizaram no aplicativo durante a pandemia

A plataforma de compartilhamento de vídeos, TikTok, estabeleceu uma parceria entre criadores de conteúdos e artistas para lançar uma coleção de tokens não fungíveis (NFTs), nomeada “Tik Tok Top Moments”. Por meio de um leilão virtual que iniciou hoje, 6 de outubro (06/10), e vai até o dia 5 de novembro, alguns vídeos virais do aplicativo serão vendidos. O dono do maior lance levará cada um dos arquivos.

A ideia principal da coleção é conceder a propriedade dos vídeos da plataforma que possuem o maior número de visualização e interação aos interessados em comprá-los em um leilão. Famosos como Lil Nas X, Rudy Willingham, Bella Poarch, Curtis Roach, Brittany Broski, FNMeka, Jess Marte e Gary Vaynerchuk estão participando desta ação. Toda renda arrecadada será redirecionada para os artistas e os fabricantes dos tokens, sem qualquer desconto do TikTok.

Sobre o assunto EUA: Bitcoin avança em meio à tramitação de projeto sobre criptomoedas no Senado

Mark Zuckerberg tem prejuízo de US$ 6 bi e cai em ranking dos mais ricos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apenas seis vídeos serão leiloados, e para adquirir, é preciso usar a rede de blockchain da Ethereum - o site Immutable X, cuidará da comercialização. Segundo os organizadores da coleção os NFTs servirão como uma forma de os criadores serem recompensados e reconhecidos por seu conteúdo, por meio dos internautas e fãs tendo a oportunidade de possuir um momento "culturalmente significativo" dos artistas, com crossover musical e performances conjuntas.

O que é NFT?

O NTF é a sigla para "token não fungível" ou seja, aquilo único, insubstituível, como obras de arte ou como um drible jamais visto no futebol. Os nomes dos proprietários que compram NFT e as obras adquiridas ficam registrados no blockchain, um livro contábil que faz o registro de transações de criptomoedas. Mas quem compra obras digitais obtém, sobretudo, conceitos - como no caso das artes digitais.

Recentemente o SBT vendeu quatro imagens de Silvio Santos por um total de R$ 16 mil em leilão virtual como NFT. Os produtos fazem referência a atrações diferentes transmitidas e comandadas pelo apresentador em seus 40 anos de carreira e os lances foram feitos por meio de Matic, uma criptomoeda.

Tags